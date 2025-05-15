Подмосковные специалисты провели 20 тыс выездных обследований объектов ЖКХ в 2025 г
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На территории Московской области контроль за строительством объектов коммунальной инфраструктуры осуществляет подведомственное министерству ЖКХ ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
С начала года эксперты провели 20 989 выездных обследований.
В рамках выездов специалисты контролируют процесс строительства:
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений;
- многоквартирных домов;
- очистных сооружений.
Что включает в себя работа специалистов:
- выездное обследование;
- проверка документации на соответствие нормативной базе;
- контроль работ на соответствие сметным расчетам;
- регулирование сроков выполнения работ;
- проверка качества используемых строительных.
На сегодняшний день под контролем экспертов выполняются строительные мероприятия на более 6 тыс. объектах Подмосковья.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.