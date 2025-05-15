Подмосковные специалисты провели 20 тыс выездных обследований объектов ЖКХ в 2025 г

На территории Московской области контроль за строительством объектов коммунальной инфраструктуры осуществляет подведомственное министерству ЖКХ ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

С начала года эксперты провели 20 989 выездных обследований.

В рамках выездов специалисты контролируют процесс строительства:

объектов здравоохранения;

образовательных учреждений;

многоквартирных домов;

очистных сооружений.

Что включает в себя работа специалистов:

выездное обследование;

проверка документации на соответствие нормативной базе;

контроль работ на соответствие сметным расчетам;

регулирование сроков выполнения работ;

проверка качества используемых строительных.

На сегодняшний день под контролем экспертов выполняются строительные мероприятия на более 6 тыс. объектах Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.