Подмосковные спасатели помогли отцу попасть в запертую квартиру, где были дети

Ранее работники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, который не мог попасть в запертую квартиру, где находились его дети. Инцидент произошел в городском округе Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены спасателей Михаил Русин рассказал, что в единую службу «Система-112» за помощью обратился житель города Лыткарино. Мужчина объяснил, что он ненадолго вышел из жилища, желая выбросить мусор, однако дверь захлопнулась, а ключи с собой не взял. Кроме того, в квартире остались дети возрастом 3 и 6 лет.

«Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели успокоили переживающего отца и приступили к работе. С помощью слесарного инструмента работники противопожарно-спасательной службы успешно вскрыли дверь и обеспечили доступ в квартиру. Отец успокоил детишек и поблагодарил спасателей за оказанную помощь. Медицинская помощь детям не потребовалась», — подытожил Михаил Русин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.