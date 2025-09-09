Подмосковные советники по воспитанию проходят программу повышения квалификации

В детском лагере «Солнечный» г. Томска стартовала программа повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В этом году в программе участвуют 150 советников из четырех регионов: Московской, Омской, Кемеровской (Кузбасс) и Новосибирской областей. Московскую область представляют 24 специалиста, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участников ожидают интерактивные лекции, мастер-классы и практические занятия, которые помогут развить лидерские качества у детей и подростков, а также улучшить взаимодействие с ними и организовать интересные мероприятия.

«Я с нетерпением ждала этого обучения, и оно полностью оправдало мои ожидания. Я уже приобрела несколько новых методик, которые планирую использовать в работе с детьми. Уверена, что это станет важным этапом в нашем профессиональном развитии», — рассказала советник по воспитанию красногорской школы Дарья Тищенко.

В ведомстве добавили, что программа направлена на повышение квалификации специалистов, работающих в сфере воспитания, и способствует созданию эффективных подходов к организации работы с подрастающим поколением.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.