9 мая в Ивангороде Ленинградской области Всероссийский госуниверситет юстиции (РПА Минюста РФ) при поддержке СКР провел концерт, посвященный 80-летию Победы в ВОВ. Масштабное мероприятие проходило и в онлайн формате, объединив тысячи людей.

Например, сотрудники ГСУ СК России по области, кадеты, ветераны и почетные гости приняли участие в просмотре трансляции концерта, который был организован на главных площадях девяти округов Подмосковья и в военных госпиталях региона. Каждому участнику митинга-концерта сотрудники СКР вручили георгиевские ленты как символ Великой Победы.

Также все присутствующие на мероприятии почтили память павших героев минутой молчания и выразили благодарность ветеранам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.