Подмосковные школы подготовят новую выставку в Музее Победы на Поклонной горе

В Музее Победы 4 сентября откроется выставка «На защите столицы». Экспозиция посвящена героям фронта и тыла, чьи судьбы в военные годы оказались неразрывно связаны с московским регионом, сообщили организаторы выставки.

Выставка подготовлена участниками программы «Школьный музей Победы» — Шуваловской школой № 1448 города Москвы, а также средней общеобразовательной школой «Лидер», Лицеем № 21, Лицеем № 7 им. Д. П. Уланова из города Химки и «Химкинским лицеем».

«Очень символично, что выставка открывается в преддверии Дня города Москвы, ведь в основная часть экспозиции расскажет о летчиках-героях, защищавших столицу, а также о мосфильмовцах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и трудились в тылу ради Победы», — подчеркнули в Музее Победы.

В выставку войдут раритеты из коллекций школьных музеев — фотографии, документы, личные вещи героев. Так, центральная часть временной экспозиции посвящена дважды Герою Советского Союза, маршалу авиации Николаю Михайловичу Скоморохову. В витрине будут представлены личные вещи и фотографии Николая Михайловича, а также вырезки из газет, освещающие боевой путь его эскадрильи. К марту 1945 года Николай Михайлович выполнил 520 боевых вылетов и лично сбил в воздушных боях 35 самолётов врага. «Летчик-ас был сторонником новых боевых порядков истребителей, основу которых составляло не звено из трёх самолётов, а пара и звено из четырёх машин. Так, его эскадрилья первой в полку перешла к боевым порядкам, эшелонированным по высоте и рассредоточенным по фронту», — отметили в Музее Победы.

Экспозицию дополнят предметы, которые расскажут о создании первого советского самолета с жидкостным ракетным двигателем БИ. Посетители увидят документы, фотографии и личные вещи участника программы строительства и летных испытаний Петра Павловича Данилина. Дополнит раздел модель истребителя БИ в масштабе 1:72.

Один из разделов выставки посвящен 100-летию столичной киностудии «Мосфильм».

Судьбы ее работников тесно связаны с событиями Великой Отечественной войны. Так, на выставке покажут документы и вещи штурмана 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, известного как «ночные ведьмы», Надежды Студилиной. После войны Надежда Николаевна работала на «Мосфильме». Ее коллегой была швея-мотористка Мария Платова, которая в годы Великой Отечественной войны шила чехлы для двигателей самолетов. Среди экспонатов — швейная машинка Марии Николаевны, а также эскизы к фильму «Пилоты», сделанные её сыном Леонидом Платовым — заслуженным художником-постановщиком киностудии «Мосфильм».

Выставка будет работать до 18 сентября.

В церемонии открытия выставки примут участие дочь дважды Героя Советского Союза, летчика-аса Николая Михайловича Скоморохова Светлана Скоморохова, заслуженный художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Леонид Платов, депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов и другие гости.

Начало открытия — в 15.00.

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