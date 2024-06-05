Подмосковные школьники улучшили знания английского языка

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В рамках образовательного проекта Smart Vacations возобновила свою работу Летняя онлайн экспресс-школа английского языка. Старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков Коломенского ГСГУ, Александр Смирнов провел занятие под названием «Improve Your Grammar Skills» для учащихся подмосковных школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На занятии были рассмотрены ключевые аспекты грамматики английского языка, включая Passive Voice (Страдательный залог) и Conditionals (Условные предложения). Преподаватель не только объяснил теоретические основы данных тем, но и предложил учащимся выполнить серию упражнений для закрепления материала.

Участники проявили высокую степень активности и заинтересованности, успешно справившись с предложенными грамматическими заданиями. Это занятие стало отличной возможностью для школьников улучшить свои навыки владения английским языком и подготовиться к будущим академическим вызовам.

Проект Smart Vacations продолжает демонстрировать свою эффективность в области онлайн-образования, предоставляя качественные образовательные ресурсы для школьников и способствуя повышению уровня знаний английского языка среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.