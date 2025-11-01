Подмосковные школьники стали лучшими на выставке «Политехника»

Проектники детского технопарка Московской области «Изобретариум» стали лучшими на XX Всероссийской молодежной научно-инженерной выставке «Политехника», посвященной 85-летию со дня рождения академика И. Б. Федорова, в рамках конгресса «Русский инженер». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 28 по 31 октября в МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялась молодежная научно-инженерная выставка «Политехника», где «Изобретариумом» было представлено 9 проектов в различных номинациях. Каждый проект, представленный детским технопарком, получил призовое место.

В номинациях «Экология техносферы, применение технологий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций» и «Беспилотные аппараты» победу одержали Валентина Узунова и Александр Петров. В направлениях — биомедицинские технологии, энергетические системы и системы энергосбережения, а также беспилотные аппараты — дипломантами второй степени стали Илья Зарифуллин, Макар Климов, команда в составе Николая Васильева, Ивана Молканова, Михаила Конюхова и Максима Козлова. Обладателями дипломов третьей степени в категории «Беспилотные аппараты» стали Максим Козлов, Владислав Шабалдас и Макар Оленченко. В номинациях «Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» и «Авиационно-космические технологии» третье призовое место заняли Виктор Полуэктов и коллектив СКБ «Апоцентр» — Матвей Успешный, Степан Красильников, Максим Ефимцев и Рафаэль Шакиров.

В учреждении отметили, проектная деятельность в «Изобретариуме» — это возможность заявить о себе, своих разработках и побеждать.

