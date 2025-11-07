сегодня в 17:50

Подмосковные школьники стали лучшими на фестивале по робототехнике

В Санкт-Петербурге прошел открытый международный фестиваль по робототехнике и программированию R: ED FEST. Коллектив «Школы юного инженера» центра детского творчества «Родник» имени Героя РФ А. Н. Осокина Орехово-Зуевского городского округа вошел в пятерку сильнейших команд в номинации «Сумо». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Под руководством Марины Бояршиновой команда, являвшаяся единственным представителем от Московской области среди 300 участников, показала высокий уровень подготовки. Это достижение стало итогом многих месяцев упорной работы учащихся, включавшей отладку программ и многочисленные испытания их изобретений.

Руководство учреждения высоко оценило проявленные ребятами упорство, интеллект и командный дух, подчеркнув, что данный результат является значительным шагом в их будущем развитии в области робототехники и программирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.