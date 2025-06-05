Подмосковные школьники стали финалистами I конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»

В наццентре «Россия» наградили финалистов I Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем». В число финалистов вошли школьники из Московской области, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Конкурс проводился впервые и объединил около 4 тыс. ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в НЦ «Россия» приехали 100 финалистов вместе с кураторами — участники 20 команд из всех федеральных округов.

Команда из Подмосковья «Медиалаборатория „БиоТех-Пущино“» заняла второе место в категории 14-16 лет. Участники команды Станислав Гусев, Лев Данилкович, Елизавета Приймакова, Мирослав Удовенко и Федор Хохлов представили проект по роману Кира Булычева «Поселок», в котором рассказали о космических путешествиях на другие планеты и проблемах, с которыми может столкнуться человечество в процессе их освоения. Эксперты отметили грамотное использование научных исследований и фактов, динамичность и творческий подход юных пущинцев.

Победителями в этой возрастной категории стала команда «Самар-чики +1» из Самарской области, а третье место заняли ребята из команды «Мечтатели Подводной Республики» из Республики Дагестан.

«Мне очень понравилось мероприятие, выступающие артисты. Я рад, что наша команда заняла второе место. Понравился и сам Национальный центр „Россия“. Он шикарный, огромный. Здесь везде все красиво украшено, светится разнообразными цветами. Мы были на экскурсии, мне очень понравилось и на выставке „Путешествие по России“, и на экспозиции „Рождение масштаба“, — рассказал участник команды „Медиалаборатория „БиоТех-Пущино“» Лев Данилкович.

Конкурс проводился для школьников и студентов в двух возрастных категориях: 14-16 лет и 17-18 лет. Задачей участников было создание видеоэссе, начинающегося со слов: «Мы хотим создать такое будущее, в котором…», с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка, подготовленного специально для конкурса Российской государственной библиотекой для молодежи и Советом по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы «Эксмо-АСТ». В обеих возрастных категориях самыми цитируемыми произведениями стали «Человек-амфибия», «Ариэль» и «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева, «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких, «Поселок» Кира Булычева. В перечень самых цитируемых книг также вошли произведения Сергея Лукьяненко, Александра и Сергея Абрамовых, Василия Головачева, Евгения Войскунского, Исая Лукодьянова, Александра Громова, Анатолия Днепрова, Евгения Гуляковского, Александра Казанцева, Антона Карелина, Владислава Крапивина и других.

В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс «Мечты о будущем» призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов.

Всероссийский конкурс видеоэссе «Мечты о будущем» проведен в рамках Десятилетия науки и технологий. Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.