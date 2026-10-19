Подмосковные школьники смогут поучаствовать в конкурсе циркового искусства

20 октября в рамках проекта «Культура для школьников» стартует всероссийская акция «Магия начинается здесь!», призванная повысить интерес подрастающего поколения к цирковому искусству и дать возможность молодым талантам заявить о себе. Поучаствовать смогут и школьники Московской области, сообщила статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Школьники могут подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Оригинальный жанр», «Воздушная гимнастика», «Жонглирование», «Клоунада», «Спортивная акробатика», «Дрессура», «Изобразительное творчество» и «Отзыв о цирковом представлении».

Заявку необходимо оставить в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 20 октября по 20 ноября 2026 года включительно. Эксперты — деятели искусств, заслуженные педагоги в области циркового искусства и спорта — выберут около 100 наиболее интересных работ. Имена победителей опубликуют 8 декабря 2026 года на сайте проекта.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с РОСКУЛЬТПРОЕКТ и Российским фондом культуры.

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