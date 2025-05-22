Подмосковные школьники сдали ОГЭ по иностранным языкам

21 и 22 мая в основной период ГИА-9 в Московской области среди девятиклассников прошли экзамены по иностранным языкам в устной и письменной форме. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На участие в экзаменах было зарегистрировано почти 14 тысяч человек. На ОГЭ по английскому языку — 13 771 участников, по немецкому языку 30 участников, по французскому языку 7 участников и по испанскому языку 4 участника.

Для проведения ОГЭ в этот день было задействовано 268 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 20 тыс. организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ.

Мониторинг хода экзаменов вели 569 общественных наблюдателей.

В ведомстве уточнили, что свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июня.

26 мая в рамках основного периода ОГЭ пройдут экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.