Подмосковные школьники познакомились с работой SMM-менеджера
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Ученики школы № 35 городского округа Мытищи приняли участие в профессиональной пробной деятельности по специальности SMM-менеджера в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Спектр современных профессий широк. На смену привычным специальностям приходят новые, чаще всего связанные с миром компьютерных технологий. SMM-менеджер — специалист, занимающийся организацией продвижения в социальных сетях, развивая аккаунты, группы и сообщества.
Ребята узнали: что такое SMM; как повысить посещаемость интернет-ресурсов; какими качествами и профессиональными навыками должен обладать SMM-менеджер. Также они научились создавать первые заголовки событий и писать информационные и развлекательные посты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.