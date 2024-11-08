Подмосковные школьники познакомились с работой SMM-менеджера

сегодня в 15:00

Ученики школы № 35 городского округа Мытищи приняли участие в профессиональной пробной деятельности по специальности SMM-менеджера в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектр современных профессий широк. На смену привычным специальностям приходят новые, чаще всего связанные с миром компьютерных технологий. SMM-менеджер — специалист, занимающийся организацией продвижения в социальных сетях, развивая аккаунты, группы и сообщества.

Ребята узнали: что такое SMM; как повысить посещаемость интернет-ресурсов; какими качествами и профессиональными навыками должен обладать SMM-менеджер. Также они научились создавать первые заголовки событий и писать информационные и развлекательные посты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.