Подмосковные школьники победили в чемпионате «Профессионалы-2024»

В Приморском крае прошел итоговый этап чемпионата «Профессионалы-2024» по компетенции информационная безопасность среди школьников от 14 лет. Школьники Подмосковья совместно с экспертом-наставником из Подольского колледжа имени А. В. Никулина заняли 1 место среди всех регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из лицея № 1 г. о. Подольск на протяжении 3 дней проводили аудит информационной системы, искали уязвимости, эксплуатировали их и защищали объекты реальной ИТ-инфраструктуры крупной организации.

«Очень важно, что наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. Мир информационной безопасности развивается с молниеносной скоростью, новые уязвимости и атаки появляются ежедневно, и только такие настоящие и крутые специалисты могут обезопасить всех нас от кибер-преступлений. Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России» — поделился Денис Ильин, эксперт- наставник сборной Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.