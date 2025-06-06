Подмосковные школьники отметили День русского языка игрой по сказкам Пушкина

В преддверии Дня русского языка, в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошла литературная игра по сказкам Александра Пушкина «Русское слово». Мероприятие состоялось в рамках смены «Юные патриоты Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Игра была организована в формате викторины, в ходе которой участники проверили свои знания творчества великого русского поэта. Обучающиеся отвечали на вопросы о героях и сюжетах произведений Пушкина, цитировали известные строки и знакомились с фактами из жизни поэта. Кроме того, юные чтецы выступили с отрывками из любимых пушкинских произведений.

«Мероприятие способствовало развитию интереса к русской литературе и укреплению патриотического воспитания подмосковных школьников», — отметили в пресс-службе ведомства.

Смена «Юные патриоты Подмосковья» продлится до 7 июня. В ней участвуют 685 школьников и 29 педагогов из разных муниципалитетов региона. Для них организована образовательная и культурная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.