Подмосковные РСО провели конкурс профмастерства среди активистов ЦВО

В Коломне при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области прошел конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут». В нем приняли участие ребята из 6 субъектов Центрального федерального округа, передает пресс-служба ведомства.

«Активисты студенческих отрядов в течении трех дней показывали свои знания и умения в области ветеринарии, зоотехнии, агрономии, технологии переработки продукции и сборе сезонного урожая. Победители в каждой компетенции войдут в сборную студенческих сельскохозяйственных отрядов Центрального федерального округа и выступят на конкурсе профессионального мастерства на лучший сельскохозяйственный отряд на Всероссийском слете студенческих отрядов в ноябре», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Студенты РСО Московской области показали отличные результаты. Арина Арсеньева, студентка Сергиево-Посадского заняла 1 место в компетенции «Ветеринария», Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа им. Н. Т. Козлова стала лучшей в компетенции «Зоотехния», 1 место в компетенции «Технология переработки продукции» заняла студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова, 2 место в компетенции «Технология переработки продукции» досталось Анастасии Бессоновой, студентке Коломенского аграрного колледжа им. Н. Т. Козлова, а 3 место — в компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного производства» СветланеЗязиной из того же колледжа.

В свободное от соревнований время студенты посетили с экскурсией Коломенский Кремль, музей «Коломенская пастила», приняли участие в нетворкингах и развлекательных мероприятиях.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5000.

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