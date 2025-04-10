Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в подделке документов

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Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданку ближнего зарубежья, пытавшуюся оформить банковскую карту по паспорту с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел в полдень в поселке Поваровка Солнечногорска. На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из охраняемого финансового учреждения.

Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что одна из посетительниц при оформлении банковской карты предъявила документы с несоответствующими водными знаками. Оператор банка, заподозрив неладное, незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой.

Сотрудники Росгвардии передали 18-летнюю подозреваемую в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.