Подмосковные росгвардейцы почтили память российских и советских воинов

В День Неизвестного Солдата сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области почтили память российских и советских воинов, павших на полях сражений за свободу и независимость Родины, сообщает пресс-служба управления.

В ходе памятных мероприятий, прошедших в городах Московской области, росгвардейцы почтили минутой молчания память защитников Отечества.

Сотрудники Росгвардии возложили к региональным мемориальным комплексам цветы, символизирующие благодарность и глубокое уважение к самоотверженности и мужеству миллионов воинов.

День Неизвестного Солдата — это памятный день, как символ уважения тем, чьи имена остались неизвестны, но и их подвиг навечно останется в истории государства.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.