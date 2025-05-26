Подмосковные ремесленники стали финалистами Всероссийского конкурса «Творчество на селе»

Российский союз сельской молодежи завершил отбор финалистов Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и ремесленников «Творчество на селе». За время подачи заявок было рассмотрено более ста работ, из которых профессиональное жюри выбрало 67 проектов, представленных из 30 регионов России. В числе финалистов оказалось 6 участников из Московской области, что говорит о растущем творческом потенциале региона и его активном участии в национальной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Финал конкурса пройдет с 11 по 13 июня в Перми — «Молодежной столице России — 2025». Этот статус город получил по итогам народного голосования на портале Госуслуг, которое проходило в декабре прошлого года. В рамках мероприятия участники смогут продемонстрировать свои работы широкой аудитории и получить заслуженное признание. Среди финалистов стоит выделить ремесленников, таких как Хуртов Дмитрий со своей коллекцией рукописных картин, Чернова Дарья, создавшая изделия из кожи, Марина Красичкова с проектом «Узоры огня», Алена Орлова с работами по декупажу, Анастасия Зайцева с декоративным творчеством, а также Карина Ерощенкова, известная своими куклами-мотанками.

Конкурс разделен на две категории — «Дизайнеры» и «Ремесленники». В категории «Дизайнеры» финалисты — 18 участников, которые в ходе финала проведут собственные показы мод, демонстрирующие их концепции и креативные идеи. В категории «Ремесленники» участвуют 49 проектов, из которых 17 получили высшие баллы и будут участвовать в финальной демонстрации своей продукции на широкую публику.

По итогам конкурса определятся трое победителей в каждой категории. Победители получат дипломы, наборы уникальных сувениров и сертификаты, обеспечивающие возможность реализовать свои идеи и проекты. Партнеры конкурса обещают предоставить победителям возможность пройти стажировку в своих организациях или представить свою продукцию на крупных торговых площадках. Кроме того, победители и номинанты получат творческие наборы для организации и проведения бесплатных культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах, что способствует развитию культурной жизни в регионах и поддержке талантливых молодых людей.

В ведомстве отметили, что мероприятие не только подчеркивает важность талантов в сфере дизайна и ремесел среди сельской молодежи, но и создает реальные возможности для профессионального роста и расширения собственных творческих инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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