Подмосковные разработки «Щелково Агрохим» признаны лучшими на федеральном уровне

На форуме «Русское поле — 2025» был оглашен список победителей первой Всероссийской отраслевой премии «Селекционный прорыв». Эта премия стала первой в своем роде на федеральном уровне и предназначена для признания лучших отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, достигших значительного прогресса в области селекции. Подмосковное предприятие «Щелково Агрохим» продемонстрировало выдающиеся результаты в сфере разработки высокопродуктивных сортов и гибридов сельхозкультур, специально адаптированных к различным климатическим условиям России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Экспозиция выглядела убедительно: крупные, выравненные корнеплоды сахарной свеклы, выполненные корзинки подсолнечника и, конечно же, снопы озимой пшеницы — в том числе известных на всю Россию сортов-рекордсменов: Зюгановка и Ермоловка.

За свои достижения представители предприятия получили сразу пять наград — в том числе три призовых места за гибрид Кречет, а также награды за гибриды Фрэя и Карина. Эти победы подчеркивают высокий уровень селекционной работы «Щелково Агрохим» и востребованность их технологических решений на рынке.

Форум и премия «Селекционный прорыв» подтверждают растущее значение научных достижений в сельском хозяйстве и подчеркивают роль отечественных разработок в повышении урожайности и устойчивости агросектора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.