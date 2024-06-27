Подмосковные промышленники заняли второе место в конкурсе трудовых династий

Трудовая династия Шуваловых-Лобзовых-Пичугиных из акционерного общества «Ступинская металлургическая компания» из городского округа Ступино заняла второе место в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Промышленность». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Династия состоит из 4-х поколений, 31 члена с общим трудовым стажем 669 лет. Династия Шуваловых-Лобзовых-Пичугиных началась с Шуваловых Александра Николаевича и Нины Федоровны, которые приехали из Рязанской области совсем молодыми, создали семью и всю жизнь проработали на в металлургической компании», — рассказывают в ведомстве.

Также сложилось у семьи Лобзовых Владимира Алексеевича и Любови Николаевны. Их дети Шувалов Андрей Александрович и Лобзова Ольга Владимировна поженились и продолжили семейное дело. Андрей Александрович — начальник цеха переработки отходов и подготовки шихты жаропрочных никелевых сплавов, наставник молодежи, внес 4 рационализаторских предложения. Ольга Владимировна — начальник бюро по управлению нормативной и технической документацией.

Также на предприятие пришли их ближайшие родственники. Все трудятся добросовестно и ответственно, за свою работу неоднократно награждались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.