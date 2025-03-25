Подмосковные производители выпустили 44% от общего объема кисломолочных продуктов в ЦФО

Кефир входит в категорию кисломолочных продуктов, объем регионального производства которых в прошлом году составил 460,6 тыс. тонн. Относительно показателей 2023 года выпуск увеличился на 8,3%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители изготовили более 44,1% от общего объема в Центральном федеральном округе и 16,7% от общероссийского объема. Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: ООО «РостАгроКомплекс», АО «Гелиос» и ООО «Братья Чебурашкины».

В сетевых и розничных магазинах кефир представлен в ассортименте: разный процент жирности, начиная с обезжиренного, заканчивая классическими 2,5-3%, а также с разными вкусами — клубника, абрикос, малина и другие.

В прошлом месяце жители Подмосковья купили свыше 27 млн литров данного вида продукции, что равняется 964 тыс. литрам в день.

Кефир — вкусный и полезный кисломолочный продукт, благотворно влияющей на здоровье человека. Благодаря процессу ферментации он содержит пробиотики — полезные бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Он богат витаминами группы B, кальцием, магнием и фосфором, укрепляет зубы и кости, способствует снижению уровня холестерина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.