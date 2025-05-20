Подмосковные производители могут принять участие в деловой миссии в Иране

Производители агропрома Подмосковья приглашаются принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Иран, которую организует Российский экспортный центр (РЭЦ) в период с 16 по 17 сентября. Регистрация участников уже доступна на официальном сайте и продлится до 18 июля, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что участие в подобных отраслевых мероприятиях дает дополнительную возможность для региональных компаний выйти на международный рынок и поставлять пищевую продукцию за рубеж. Также во время многоотраслевой деловой миссии участники смогут провести прямые деловые переговоры с представителями бизнеса иностранного государства и найти потенциальных партнеров.

РЭЦ предоставляет меры господдержки для участников — софинансируется 100% затрат на аренду и застройку выставочных площадей, организацию и информационное сопровождение, транспортные расходы на коллективную перевозку участников, оформление деловой зоны и привлечение иностранных потребителей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.