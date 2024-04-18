Подмосковные производители детских товаров стали победителями нацпремии

Подмосковные компании, работающие в сфере производства товаров и услуг для детей, вошли в число победителей ежегодной премии «Золотой медвежонок», определяющий лучших в индустрии детских товаров. Победителей нацпремии назвали на торжественном мероприятии, прошедшем на площадке Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковье в числе победителей престижной премии представили сразу 9 предприятий.

Две подмосковные компании заняли первые места в своих категориях — это «Мир пластика» (округ Пушкинский) — в номинации «Лучшие игрушки и игры», а также компания «Санту» (Наро-Фоминский округ), ставшая лучшей в номинации «Лучшая одежда и аксессуары».

Пять компаний Московской области заняли вторые места. «Бытпласт» (Егорьевск) — в номинации «Лицензия и лицензионная продукция года», «Диарси» (округ Ступино) — в номинации «Лучшая косметика и средства гигиены», «Карпичики» (ИП Воронин А.С., г. о. Коломна) — «Лучшие игрушки и игры». Компании «Эксмо» (Ленинский округ) и «Эйфорд» (округ Серпухов) получили вторые места в номинации «Лучшая канцелярия, хобби и творчество», а компания «АЛВИЛС» (Ленинский округ) в номинации «Лучшие товары для мам и малышей».

Еще одним лауреатом премии «Золотой медвежонок» стала компания «Хатбер-М» (Черноголовка), занявшая третье место в номинации «Лучшие игрушки и игры».

Ежегодный конкурс «Золотой медвежонок» проводится ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке совета федерации и Минпромторга России.

Сегодня «Золотой медвежонок» считается главной отраслевой премией в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.