Подмосковные производители 14 ноября присоединятся к Всемирной неделе качества

Каждый год во 2-й четверг ноября отмечается Всемирный день качества, в этом году он выпадает на 14 ноября. К этой дате приурочена неделя тематических мероприятий в период с 11 по 17 ноября, которая пройдет под девизом «Россия — страна под знаком качества». Событие дает возможность производителям рассказать о выпускаемой продукции, представить результаты своей деятельности, отметить профильных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ключевым станет проведение Международного форума, организованного Роскачеством совместно с Минпромторгом России, Министерством экономического развития РФ, Росстандартом и Росаккредитацией с 11 по 15 ноября. В региональный день, 15 ноября, участники обсудят лучшие практики регионов и муниципалитетов. Посетить его можно будет очно, зарегистрировавшись на официальном сайте, либо подключившись онлайн на платформе форума.

Подмосковные производители присоединятся к неделе качества. Например, на кондитерской фабрике «Сладкий орешек» для сотрудников проведут обучающие лекции по санитарии, гигиене и контролю качества продукции. Группа компаний «Элинар» организует тематический урок в Ново-Ольховской и Атепцевской средних общеобразовательных школах, определит лучший товар по анализу обратной связи. Для специалистов ООО «ФЕС ПРОДУКТ» состоится обучение по управлению качеством, а также соревнование среди смен «Герои качества».

«Раменский комбинат хлебопродуктов» запустит видео с процессом производства на официальном сайте, а также организует корпоративный конкурс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.