Подмосковные приставы взыскали более 2 млрд рублей алиментов с начала года

Подмосковные судебные приставы уделяют особое внимание социально значимым исполнительным производствам, к которым также относится взыскание алиментных платежей. В преддверии Дня знаний рассказываем о важных результатах работы ГУФССП России по Московской области в рамках защиты прав детей и отстаивания их законных интересов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доля исполнительных производств, в рамках которых судебные приставы реализовали права детей на получение алиментов, составила 92,3%.

2 млрд 200 млн рублей — сумма алиментов, которую взыскали приставы за 7 месяцев текущего года, что практически на 30% больше, чем в прошлом году.

Самая эффективная мера воздействия на должников — ограничение их в праве выезда за пределы РФ. Сейчас у 19 705 подмосковных должников действует данная мера. Это помогло взыскать свыше 82 млн рублей.

Еще одна действенная мера — ограничение в праве управления транспортными средствами. В настоящий момент данная мера применена к 7 444 подмосковным должникам.

По статистике среди должников по алиментам в Подмосковье преобладают мужчины — их 87%, а женщин 13%. Самому молодому должнику 20 лет, а самому пожилому — 68.

Искать злостных неплательщиков теперь проще — помогает информация в открытых источниках, а также размещение данных о них на официальном сайте и в соцсетях. Помимо этого, с 25 мая 2025 года начал действовать реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестре в открытом доступе находится информация обо всех должниках. Данные отображаются до полного погашения задолженности по алиментам. Если задолженность оплачена лишь частично — это не будет основанием для исключения из реестра. Погасить задолженность по алиментным и иным обязательствам можно на портале госуслуг.

