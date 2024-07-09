Подмосковные предприниматели представили на выставке «Россия» рекордный торт

На закрытии выставки «Россия» на ВДНХ был установлен новый рекорд страны. Вниманию зрителей был представлен самый большой торт в виде флага РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Торт имел размер 6 на 4 м и весил более 1 тонны. Уникальный проект был реализован предпринимательским дуэтом: Лебедевой Анной из Лобни и известными кондитерами — Мариной и Максимом Синицкими.

Рекордный торт был зафиксирован в Книге рекордов России на торжественном мероприятии, организованном компанией «МЕТРО». Создание этого уникального символа единства и гордости за страну требовало от команды кондитеров не только профессионализма, но и огромного труда.

Гостям и посетителям праздника на ВДНХ представился шанс насладиться этим невероятным шедевром кондитерского искусства. Торт России стал настоящим украшением и добавил праздничного настроения всем присутствующим.

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