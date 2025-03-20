Подмосковные предприятия приглашают пройти добровольную сертификацию «Сделано в РФ»

В рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» и реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» правительство РФ утвердило программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» до 2030 года. Данное решение принято в соответствии с инициативой президента РФ В. В. Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Координировать программу в рамках нацпроекта будет Минпромторг РФ, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на АО «Российский экспортный центр», входящий в состав группы ВЭБ.РФ.

Национальный бренд «Сделано в России» — это комплекс информации, предназначенной для идентификации продукции под знаком соответствия одноименной системы добровольной сертификации, направленной на формирование устойчивого образа российской продукции у потребителей за рубежом. Важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и технологической кооперации.

Минсельхозпрод Московской области информирует региональных производителей об утвержденной программе и приглашает пройти добровольную сертификацию «Сделано в России» для получения права маркировки сертифицированной продукции и услуг знаком соответствия в виде триколора, известного как «птичка». Сделать это можно, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.