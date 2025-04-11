Подмосковные предприятия будут обязаны трудоустраивать ветеранов боевых действий

Мособлдума поддержала в первом чтении законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Новый закон предполагает, что компании с численностью сотрудников от 200 человек будут обязаны выделять определенное количество рабочих мест для ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, на сегодняшний день «Единая Россия» сосредоточила все свои усилия на выработке конкретных мер поддержки для ветеранов, прошедших специальную военную операцию.

«Как справедливо отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, речь идет не о формальностях, а о полноценной адаптации защитников Отечества к гражданской жизни. Наша задача — создать все условия для их профессиональной реализации. Гарантированное трудоустройство — это основа стабильности, способствующая как материальному благополучию, так и социальной реабилитации. Главное теперь — чтобы работодатели Московской области подошли к вопросу ответственно», — считает Перепелицын.

Законопроект на данном этапе затронет более 400 подмосковных предприятий.

«Предлагаемые меры носят комплексный характер. Они не только помогают ветеранам преодолеть трудности послевоенной адаптации, но и предоставляют работодателям доступ к кадрам с уникальным опытом и высокой мотивацией», — добавил Денис Перепелицын.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.