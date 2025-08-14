Подмосковные педагоги могут поучаствовать в форуме СПО в Калуге

С 25 по 29 августа в Калуге пройдет форум среднего профессионального образования (СПО), приуроченный к 85-летнему юбилею системы СПО в России. Мероприятие организовано в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

В течение пяти дней участники форума смогут принять участие в шести тематических треках, где будут проходить партнерские и проектные сессии, круглые столы и панельные дискуссии. Темы обсуждений охватят вопросы формирования технологического суверенитета страны, передовые решения в области содержания и качества СПО, обмен опытом и развитие кадрового потенциала, а также международные проекты.

26 августа в рамках форума состоится Всероссийское августовское совещание с руководителями исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Участники обсудят ключевые направления развития системы среднего профессионального образования, включая синхронизацию подготовки кадров с прогнозами рынка труда, формирование содержания и оценку качества СПО, а также профориентацию и партнерские программы.

Регистрация на форум доступна по ссылке. Программа форума опубликована на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.