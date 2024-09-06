Подмосковные орнитологи и любители природы готовятся отметить День журавля

8 сентября отмечается Всемирный День журавля. Дата установлена в 2002 году, когда орнитологи, обеспокоенные снижением численности этой редкой птицы, начали искусственно увеличивать поголовье, подкладывая яйца журавля в гнезда других видов птиц. Именно 8 сентября первый выводок «подкидышей» успешно покинул гнездо и отправился на зимовку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Организаторами праздника сегодня выступают Глобальный экологический фонд, Секретариат Боннской Конвенции, Международный фонд охраны журавлей. Поскольку наша страна является одним из крупных ареалов проживания этих птиц, Союз охраны птиц России также входит в число организаторов праздника. К празднику приурочен традиционный учет журавлей, в нем может принять участие каждый, делясь наблюдениями в онлайн базах iNat, eBird или Ru-Birds.

В Подмосковье миграционные скопления серого журавля традиционно встречаются на востоке, северо-востоке, севере и северо-западе региона. Эта птица внесена в Красную книгу Московской области, как редкий гнездящийся вид. Общая численность подмосковной группировки серого журавля оценивается в 150-170 пар.

Наблюдения последних лет показывают, что по мере потепления климата маршруты миграции и места зимовок могут меняться. Так, серые журавли обычно зимуют на территории Северо-Восточной Африки, в частности, Эфиопии и Судане, либо в Израиле. Но в годы, когда зима оказывается теплой, миграционный путь у птиц сокращается, и их можно встретить в Краснодарском крае, Ставрополье и в Крыму. Орнитологи отмечают, что эта тенденция в ближайшее время, скорее всего, будет нарастать.

Именно поэтому особенно важны результаты наблюдений за серыми журавлями. Минэкологии просит орнитологов-любителей сообщать о своих встречах с этой птицей на электронную почту ведомства: minecology@mosreg.ru. Информация может стать ценным дополнением к материалам мониторинга редких видов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.