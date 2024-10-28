Подмосковные молодогвардейцы провели свыше 70 мероприятий в рамках месячника «Забота рядом»

В преддверии Дня бабушек и дедушек и Международного дня пожилых людей в Подмосковье прошел месячник помощи людям старшего поколения «Забота рядом». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели более 70 мероприятий, которые включали адресную помощь пожилым, развлекательные и образовательные мероприятия. Ребята посещали дома престарелых, клубы «Активное долголетие», а также навещали пенсионеров лично.

Молодогвардейцы Шатуры передали гуманитарную помощь пожилым переселенцам из города Первомайска Николаевской области. Подарки включали предметы первой необходимости, продукты питания, средства личной гигиены и одежду.

В рамках акции «Забота рядом» домодедовские и талдомские активисты навестили пенсионеров и помогли с бытовыми вопросами: починили кровать, протерли пыль, повесили шторы, сформировали поленницы дров и помыли полы.

В Химках молодогвардейцы навестили бабушку участника специальной военной операции, привезя пакет с продуктами и ее любимый торт. В Реутове активисты вымыли окна и повесили шторы узнице фашистских лагерей Наталье Тимофеевне.Во Фрязино молодогвардейцы привезли продуктовый набор ветерану.

За месяц в муниципалитетах Московской области прошло больше количество мероприятий, направленных на повышение грамотности в самых различных сферах.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

В Ступино активист «Молодой гвардии» провел лекцию по правилам при работе в интернете. Занятие по кибер-безопасности прошло и в Богородском городском округе, где молодые люди организовали лекцию и чаепитие для представителей Совета Ветеранов. В Щелкове молодогвардейцы не только провели курс цифровой грамотности для участниц «Активного долголетия», но еще и передали ноутбук вместе с депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным. Свершили визит с лекцией по работе на компьютере в «Активное долголетие» представители местного отделения МГЕР в Ленинском.

Не обошли стороной и развлекательные мероприятия. В Мытищах активисты провели квиз, мастер-класс по живописи и чаепитие, в Павловском Посаде — концерт под гитару «Звуки заботы», в Рузе — турнир по настольным играм, а Дмитрове — мастер-класс по созданию изделий из фетра.

«Молодая Гвардия» постоянно держит связь со старшим поколением и сразу же откликается на все просьбы. Каждый год мы проводим более 575 мероприятий, которые направлены на помощь в различных вопросах. Приближающиеся праздники — отличный повод подарить еще больше внимания и заботы нашим пожилым людям. Активисты помогали с делами по дому, проводили интересные квизы и мастер-классы, а также привозили подарки. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за мудрость и поддержку! От всей души желаю крепкого здоровья и близких людей рядом», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.