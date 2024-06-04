Подмосковные масла для добывающей промышленности представили на международной выставке

«Газпромнефть — смазочные материалы» представила разработки для горнодобывающей промышленности на международной выставке «Уголь России и майнинг — 2024». Участие в форуме, проходящем в Новокузнецке, принимают свыше 600 компаний из шести стран. Ведущие эксперты отрасли познакомились с характеристиками продукции, созданной в том числе полностью из отечественных компонентов, а также предлагаемыми цифровыми решениями.

Трансмиссионные, гидравлические и моторные масла, охлаждающие жидкости, пластичные смазки и другая продукция, произведенная на площадках компании во Фрязине Московской области и Омске, применяется на ключевых предприятиях России и стран СНГ. Ассортимент смазочных материалов для добывающей отрасли включает более 60 наименований. Рецептуры помогают повысить ресурс работы высоконагруженных машин, защиты узлов экскаваторов, карьерных самосвалов и другой техники, а также специализированного оборудования, эксплуатируемого в том числе в суровых климатических условиях. Российские потребители активно используют всесезонные моторные масла увеличенного интервала замены — продукция уже прошла испытания на самосвалах. Линейка компании для угольной промышленности, помимо прочего, представлена современными трансмиссионными маслами для карьерной техники и многоцелевыми пластичными смазками для сверхвысоких нагрузок.

«Мы стремимся обеспечить горнодобывающую отрасль современными смазочными материалами в полном объеме. „Газпромнефть-СМ“ постоянно совершенствует рецептуры масел и смазок с учетом запросов потребителей», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Смазочные материалы российского производителя используются практически во всех отраслях промышленности Кузбасса, сообщил Леонид Старосвет, министр промышленности и торговли региона. На основе соглашения с компанией «Газпром нефть» от 2020 года предприятия стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы.

«Кемеровская область — динамично развивающийся индустриальный регион. Исторически он ассоциируется с добычей угля, но современная экономика гораздо более сложна и разнообразна — перед нами стоит стратегическая задача по ее дальнейшей диверсификации. Мы занимаемся преобразованием угольно-промышленного комплекса, модернизируем химические, машиностроительные и металлургические производства. Реализовать все эти масштабные цели невозможно без надежных бизнес-партнеров», — подчеркнул Леонид Старосвет.