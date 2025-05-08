Подмосковные лидеры «Диктанта Победы» поучаствуют в параде на Красной площади

Сразу два жителя Московской области стали федеральными победителями Международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы» и получили право занять почетные места на трибунах Парада Победы, который состоится в российской столице 9 мая на Красной площади.

В акции победили жители Подмосковья, которые по-настоящему знают историю и любят свою страну. Об этом заявил депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

«То, что среди лучших участников ежегодно есть победители и финалисты из Московской области — для меня не удивительно. В нашем регионе живет и работает огромное количество настоящих патриотов и просто неравнодушных граждан. Однозначно и сама акция подталкивает к тому, чтобы изучать нашу историю. Уверен, что по итогам тестирования этого юбилейного года Победы жители нашего региона вновь войдут в число федеральных победителей», — сказал Вшивцев.

В прошлом году по итогам акции в Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения 20 федеральных победителей, которые правильно ответили на все вопросы в максимально короткие сроки. Двое из них оказались жителями Подмосковья: Михаил Павлов, сотрудник 28 пожарно-спасательного отряда МЧС России из Сергиева Посада и Данила Борисов, учитель истории и обществознания «Гимназии № 1» из Воскресенска.

В 2025 году «Диктант Победы» проходил в седьмой раз. В нем поучаствовали 69 тысяч жителей Подмосковья. Исторический диктант провели на 1372 площадках, девять из которых были уникальными.

«Диктант Победы» — это интересная проверка своих знаний. Принимая участие в тестировании, чувствуешь здоровый азарт, желание показать преданность и любовь к исторической памяти своего государства. Для меня огромная честь быть в числе лучших в этой акции, а также жду с предвкушением самого парада в День Победы. Увидеть вживую такой масштаб — настоящий подарок для каждого», — сказал федеральный победитель «Диктанта Победы» из Сергиева Посада Михаил Павлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.