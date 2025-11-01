Подмосковные льготники получили возможность бесплатного проезда

Теперь льготники Московской области могут бесплатно ездить на транспорте города Москвы по смежным межрегиональным маршрутам (между Москвой и Московской областью) — по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В нашем регионе порядка 2,3 млн жителей используют социальные карты. По такой карте льготникам доступен бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а ряд торговых сетей и аптек предоставляют по ней скидку. Получение, перекодирование и перевыпуск социальной карты остается одной из самых популярных мер поддержки в регионе», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Нововведение коснется ветеранов военной службы, ветеранов труда, жителей предпенсионного возраста, а также льготников, получающих пенсию по линию силовых ведомств, имеющим доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума.

Для реализации права бесплатного проезда необходимо с 1 ноября 2025 года социальные карты, имеющиеся у жителей, относящихся к перечисленным выше категориям, перекодировать на ридере в МФЦ. Льготникам, впервые обратившимся за получением социальной карты, необходимо получить в МФЦ временные единые социальные билеты.

В ведомстве отметили, что возможность бесплатного проезда на транспорте города Москвы, в том числе по смежным межрегиональным маршрутам, ранее уже была доступна пенсионерам старше 60 лет, федеральным льготникам, многодетным семьям и детям-сиротам

Подать заявление на получение Социальной карты жителя Московской области можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что порядка 8 тыс. автобусов курсирует на маршрутах Подмосковья на сегодняшний день. Автопарк регулярно пополняется.

«Передали „Мострансавто“ 20 новых автобусов ЛиАЗ. Уже завтра они выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Щелкове, Орехово-Зуеве и других округах — там, где обновление транспорта особенно востребовано», — написал глава региона.