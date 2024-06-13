сегодня в 17:58

Подмосковные лесничие устранили завал на дороге в округе Луховицы

Сотрудники Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» в ходе патрулирования лесного фонда обнаружили деревья, которые упали на грунтовую дорогу. Такие последствия периодически возникают при шквалистых усилениях ветра во время летних гроз, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Это случилось вблизи деревни Лесное. Упавшие деревья перекрыли проезд и осложнили движение для пешеходов. Лесничие удалили сучья, раскряжевали стволы. Теперь для перемещения по лесной дороге нет преград.

Лесопатрульные машины подмосковных лесничих оснащены необходимым инструментом и оборудованием для проведения работ в лесу.

Специализированная лесопожарная и патрульная техника, а также все необходимое оборудование поступает на службу специалистам Комлесхоза в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.