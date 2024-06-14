Подмосковные лесничие очистили лесную тропинку от упавших деревьев в Подольске

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» по просьбе жительницы региона очистили лесную тропинку от упавших деревьев, затруднявших проход пешеходам и проезд велосипедистам. Такие последствия периодически возникают в результате воздействия сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В лесничество обратилась жительница города Подольска с просьбой помочь в уборке деревьев, упавших на тропинку в лесу рядом с микрорайоном Кузнечики. Лесничие оперативно откликнулись на обращение и устранили препятствие, возникшее на дорожке.

Два сухостойных дерева упали в результате воздействия сильного ветра. Лесничие опилили сучья, раскряжевали и убрали стволы, освободив тропинку. Теперь местным жителям, совершающим прогулки на свежем воздухе, и велосипедистам и ничего не мешает осуществлять движение по привычному маршруту.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.