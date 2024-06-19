Подмосковные лесничие научили детей ставить палатки и разводить костры

В Егорьевске воспитанники двух летних оздоровительных лагерей — школы № 13 и Георгиевской гимназии получили новые навыки на игровой познавательной программе «Турпоход», которая прошла в парке культуры и отдыха «Пегас». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Разделившись на команды, ребята под руководством старшего участкового лесничего Владислава Казакова учились устанавливать палатки, собирать туристические рюкзаки и ориентироваться на местности, а также повторили правила поведения в лесу и безопасного отдыха на природе.

Кроме того, лесничий показал и рассказал ребятам, как правильно разводить костер и напомнил школьникам о правилах противопожарной безопасности в лесу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.