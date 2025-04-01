Подмосковные компании приглашают на форум производителей суперфудов

С 4 по 5 апреля на площадке «Национального центра Россия» в Москве пройдет первый международный форум переработчиков дикоросов и производителей суперфудов «Суперфуды — инвестиции в здоровье и долголетие 120+». К участию в мероприятии приглашаются подмосковные предприниматели и компании, специализирующиеся в отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадка соберет производителей, которые выпускают суперфуды — как классические продукты питания, так и для поддержания здоровья, лечения и реабилитации. В рамках форума участники и эксперты индустрии обсудят новые технологии для заготовки, переработки и производства товаров данной категории, их продвижение на внутреннем рынке и за рубежом, налаживание сотрудничества с международными партнерами и другие актуальные вопросы индустрии.

Основная информация и программа форума представлены на официальном сайте, где также можно пройти онлайн регистрацию для участия. Организатором выступает Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.