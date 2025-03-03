Подмосковные компании могут поучаствовать в выставке продуктов питания в Китае

Подмосковных производителей продуктов питания и напитков приглашают поучаствовать в международной специализированной выставке в Китае SIAL China 2025. Экспоненты смогут участвовать в презентациях продукции, деловых встречах и форумах, посвященных актуальным вопросам отрасли. Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в г. Шанхай. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Международная выставка продуктов питания и напитков SIAL China — ключевое мероприятие для профессионалов в производстве напитков и продуктов питания. Участники рынка розничной торговли, общепита, гостиничного и ресторанного бизнеса посетят выставку. Основные разделы экспозиции включают продукты питания, напитки, товары и услуги для индустрии гостеприимства, передовые технологии и специализированное оборудование для пищевой и упаковочной промышленности.

Подмосковные компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны Фонда финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Зарегистрироваться для участия можно до 16 марта включительно по ссылке: https://exportmo.ru/sialchina2025. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону: 8(495)150-39-41 (доб. 06) или по электронной почте apb@exportmo.ru.

Помимо этого, Фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах Фонда можно узнать на сайте: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.