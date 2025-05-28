Подмосковные колледжи стали призерами Всероссийского конкурса «Победе посвящаю!»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Победе посвящаю!». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на выявление и распространение лучших образовательных практик гражданско-патриотической направленности при реализации образовательных программ среднего профессионального образования. Всего от Подмосковья было подано 15 образовательных практик. Шесть проектов из пяти колледжей Московской области стали призерами конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Этот результат отражает высокий уровень работы педагогов региона, которые активно сохраняют память о героях Великой Отечественной войны», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Призерами конкурса стали:

Номинация «Музейная педагогика» — Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина (Ольга Сальковская, Ольга Кузнецова);

Номинация «Педагогическое сопровождение студенческих объединений» — Автомобильно-дорожный колледж г. Бронницы (Екатерина Алексеева), колледж «Подмосковье» (Ирина Шептухина);

Номинация «Познание» — Раменский колледж (Елена Скоробогатова, Александр Примакин; Галина Кетова); Дмитровский техникум (Любовь Янбекова).

На конкурс поступило 524 образовательные практики профессиональных образовательных организаций из 79 субъектов. Участники продемонстрировали сочетание классических технологий с современными цифровыми решениями в образовательном процессе.

Дипломы победителей, призеров и сертификаты участников будут направлены в электронном виде на указанные при регистрации адреса электронной почты до 1 июля.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.