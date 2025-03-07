Подмосковные кадеты приняли участие в открытии выставки «Отец Героя»

сегодня в 17:17

Воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина приняли участие в торжественном мероприятии Московской областной думы, посвященном открытию выставки «Отец Героя». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках экспозиции представлены 25 фотопортретов отцов погибших участников специальной военной операции. Выставка организована депутатами регионального парламента совместно с комитетом Госдумы по молодежной политике, фондом «Защитники Отечества» и Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».

Открыл мероприятие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что героизм российских воинов — это основа единства нации, а сохранение памяти о погибших защитниках — наш долг. В завершение он вручил семьям награды Московской областной Думы.

Кадеты внесли флаг Российской Федерации, флаг Московской области и копию Знамени Победы, отдав дань памяти героям, сражавшимся за Родину. По словам представителей учреждения, многие выпускники школы сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.