Подмосковные ГСГУ и ГГТУ вошли в топ-100 лучших вузов РФ по версии рейтинга RAEX

Во вторник опубликован ежегодный рейтинг RAEX-100 лучших вузов России. Два подмосковных университета — Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) — вошли в первую сотню рейтинга. ГСГУ занял 79-е место, ГГТУ — 80-е, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В настоящее время в этих вузах обучаются более 8 тыс. студентов. Выпускники стабильно находят работу по специальности, в том числе в организациях Московской области.

«Очень радует, что наши вузы не просто сохраняют позиции, а ежегодно демонстрируют рост. Это говорит о высокой квалификации преподавателей, сильной научно-методической базе и сотрудничестве вузов с работодателями. Мы видим, что студенты получают не только знания, но и реальную возможность построить карьеру в Подмосковье», — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес.

Популярность направлений подготовки подмосковных вузов растет и среди иностранных студентов. Только в 2024 году более 100 граждан из дружественных стран, включая Китай и ЮАР, стали студентами вузов региона.

С 20 июня стартует приемная кампания во всех вузах страны. ГСГУ и ГГТУ открывают прием на бюджетные места, в том числе в рамках целевого обучения — по договорам с организациями, готовыми трудоустроить выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.