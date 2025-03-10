Подмосковные филиалы ГСГУ вошли в первую лигу мониторинга СПО

Колледжи-филиалы Государственного социально-гуманитарного университета в Зарайске и Егорьевске заняли высокие позиции в ежегодном мониторинге качества подготовки кадров среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рейтинге, в котором участвовало более 3700 колледжей и техникумов со всей страны, образовательные организации были распределены по пяти лигам в зависимости от полученного индекса. В первую лигу вошли 792 учебных заведения, набравшие индекс J от 26 до 39. Среди них — Зарайский педагогический колледж (J = 30) и Колледж педагогики и искусства в Егорьевске (J = 28). Кроме того, Зарайский педагогический колледж занял четвертое место среди 24 педагогических колледжей Центрального федерального округа.

Результаты мониторинга, проведенного Главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ) Минобрнауки России, опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Высокие показатели колледжей — заслуга всего коллектива университета. Среди критериев оценки были количество студентов, качество подготовки выпускников, инфраструктура, финансово-экономическая деятельность, кадровый состав, а также инклюзивное образование», — отметила директор Зарайского педагогического колледжа Галина Городничева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.