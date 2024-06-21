Подмосковные энергетики приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

21 июня на мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево городского округа Красногорск прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби. В нем приняли участие руководители городского округа Красногорск и т. о. Нахабино, сотрудники и ветераны «Россети Московский регион», ветераны Великой Отечественной войны, генералы, офицеры и ветераны инженерных войск. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Россети Московский регион» Геннадий Сиденко в своем выступлении отметил, что энергетики компании чтут память коллег, внесших бесценный вклад в нашу победу.

Он напомнил, что осенью-зимой 1941 года на ближних подступах к Москве в боевом содружестве с инженерными войсками энергетики построили 212 километров электрозаграждений. В комплекс электрозаграждений вошли 40 подземных трансформаторных подстанций, 286 км кабельных и 189 км воздушных линий. Под Красногорском, на рубеже Нефедьево — Козино 4 декабря 1941 года было осуществлено первое боевое применение электрозаграждений в Великой Отечественной войне.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили венки и гирлянды цветов к памятникам мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы», в том числе памятнику строителям противопехотных электрозаграждений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.