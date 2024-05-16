Подмосковные единороссы проконтролируют исполнение положений Указа Президента

Игорь Брынцалов поручил депутатскому корпусу «Единой России» обеспечить контроль качества и сроков реализации мероприятий с системным информированием жителей по исполнению положений Указа Президента. Об этом секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы рассказал на заседании фракции партии в областном парламенте 16 мая.

По словам Игоря Брынцалова, работа предстоит большая, и депутаты «Единой России» в рамках своих полномочий и возможностей, будут в ней активно участвовать.

«В настоящий момент, определены стратегические ориентиры целевых показателей: обеспечить увеличение продолжительности жизни населения до 80 лет, увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей, обеспечить повышение рождаемости, подключить в рамках программы газификации не менее 1,6 млн домовладений, а также обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Эти параметры найдут свое отражение в государственных программах Подмосковья. Наша главная задача — обеспечить контроль качества и сроков реализации мероприятий с системным информированием жителей по исполнению положений Указа Президента», — сказал Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что немаловажными целевыми показателями являются сохранение населения и повышение его благосостояния, динамичное развитие экономики, патриотическое воспитание молодого поколения, экологическое благополучие и баланс окружающей среды.

7 мая Президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.