Подмосковные единороссы поздравили женщин с Днем Матери

День Матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября, а официальный статус он получил в 1998 году. Праздник особенно значим для семей, где отцы, мужья и сыновья выполняют воинский долг в зоне СВО, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии праздника поблагодарил матерей за их нелегкий труд.

«Это настоящее служение, наполненное любовью и заботой о детях. Важнейшая задача для нас — поддержать родителей с детьми. Особые слова признательности мамам, вырастившим защитников Родины. Будьте здоровы, счастливы, окружены уважением и вниманием. Пусть у вас и ваших близких все будет хорошо!» — отметил Игорь Брынцалов.

В честь праздника «Единая Россия» в Подмосковье организовала для мам целый ряд разнообразных мероприятий.

Так, в Балашихе в преддверии Дня матери прошла акция «Вкус заботы» с участием матерей и жен участников СВО. В мероприятии «Женского движения Единой России» приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения» Ксения Мишонова, председатель Общественного совета движения в Подмосковье Татьяна Сердюкова, представители волонтерских и общественных организаций.

Встреча прошла в Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, где участницы вместе с волонтерами приготовили домашние пироги для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале имени Бурденко.

«Вместе с женщинами СВО поддержали акцию „Женского движения Единой России“ „Вкус заботы“. Это теплый, душевный способ встретить День матери. Идеология женского движения мне очень близка: дотронуться до каждой женщины, особенно до тех, кто связан с СВО, показать, что мы рядом. Мы всегда открыты к обращениям и сделаем все, что возможно, чтобы поддержать женщин и их семьи», — отметила Ксения Мишонова.

В Люберцах местное отделение «Единой России» организовало для мам участников СВО праздничный концерт в культурно-просветительском центре. На сцене чествовали женщин, которые ждут своих сыновей с передовой, а также матерей погибших и без вести пропавших бойцов.

Для них выступили артисты городского округа, хореографические, театральные и вокальные коллективы подарили им яркие творческие номера. А депутаты местного совета Роман Антоненков, Евгения Ерченкова и Екатерина Исаева вручили им цветы и почетные грамоты.

«Мамы наших защитников — настоящие героини. Они плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. Спасибо всем матерям за мужество и терпение», — отметила Екатерина Исаева, муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья».

В наро-фоминском Калининце при поддержке местных партийцев в здании детской школы искусств «Классика» для матерей провели тематический вечер. Авторскую театрально-музыкальную драму «ДиалогМ» «Разговор с мамой длиной в жизнь» для них подготовили воспитанники студии экспериментального театра «Мир», ребята театрального отделения детской «Классика» и участники проекта «Активное долголетие».

Праздничное торжество, посвященное Дню матери, прошло и в Ступино. Мероприятие на главной сцене местного Дворца культуры было организовано при поддержке местного отделения «Единой России». На сцене выступили коллективы и солисты Ступинской филармонии, Дворца культуры, Дома детского творчества, а также юные гимнастки спортивной школы «Прогресс-Смена».

Глава округа, секретарь местного отделения партии Сергей Мужальских вручил благодарственные письма ступинским мамам за сохранение лучших семейных традиций, активную гражданскую позицию и воспитание героев СВО. Также награды получили многодетные и приемные мамы.

«Сердечно благодарю всех мам, которые ежедневно дарят любовь, заботу и поддержку своим детям. Низкий поклон мамам, воспитывающим приемных детей, и мамам, чьи сыновья сегодня доблестно защищают интересы России в зоне проведения СВО. Вместе с вами мы ждем возвращения наших героев домой», — сказал Сергей Мужальских.

В Лобне в преддверии Дня Матери местные партийцы организовали для мам бойцов СВО мастер-класс по созданию керамических елочных украшений. В уютной атмосфере мамы своими руками создавали авторские игрушки, вкладывая в каждую работу частичку тепла и заботы. Это стало не только творческим процессом, но и возможностью побыть вместе, поговорить, поддержать друг друга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.