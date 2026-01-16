Подмосковные единороссы отправили новые партии помощи в зону СВО, в которые вошло все необходимое для бойцов — от транспорта и снаряжения до предметов первой необходимости и продуктов. В сборе помощи участвуют партактив, предприниматели, общественники, студенты и другие неравнодушные жители Подмосковья, передает пресс-служба партии.

Из Долгопрудного военным направили груз, собранный по инициативе местного отделения «Единой России» и общественного объединения «Сети для СВОих». Помощь предназначена для подразделения, где служит уроженец Долгопрудного.

В нее вошли масксети, маскировочные накидки, антидроновые одеяла с защитой от обнаружения тепловизором, а также две коробки с новогодними подарками: сладостями, шерстяными носками, теплыми перчатками и письмами из дома.

Очередные грузы с помощью собрали и в Шатуре. Так, местные партийцы приняли участие в формировании и погрузке новой партии, куда вошли мотоцикл, стройматериалы, бочки, сетка рабица, масксети, бензопилы, генераторы, а также теплые вещи и продукты питания длительного хранения.Сбор стал возможен благодаря участию не только партийцев, но и местных предпринимателей, общественных организаций и жителей округа.

Новую партию груза также собрали студенты и педагоги Шатурскогоэнергетического техникума.

«Все вместе собирали необходимые вещи, включая продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, перевязочные материалы и антисептики, индивидуальные перевязочные пакеты, медикаменты, теплые вещи и маскировочные сети», — рассказал депутат местного Совета от «Единой России», директор техникума Виталий Давыдов.

В Лобне местные партийцы собрали для бойцов очередной груз с помощью, куда вошло все необходимое в полевых условиях: антидроновые одеяла для защиты от беспилотников, плащ-палатки, тепловизоры, сухпайки.

А из Можайска военным доставили очередную партию молочной продукции, отправку организовал депутат местного Совета, член фракции «Единая Россия» и директор Завода стерилизованного молока «Можайский» Александр Козлов. Обращение от бойца-можайца с просьбой поставить молоко поступило в общественную приемную местного отделения партии.

Напомним, в 2025 году подмосковные единороссы отправили в зону СВО более 5 тысяч тонн гумпомощи. А всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили почти 18 тысяч тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.