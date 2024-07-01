Подмосковные долголеты совершили полет на параплане

Параплан — это сверхлегкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта. На параплан может быть дополнительно установлен силовой агрегат (мотор), трансформирующий его в мотопараплан, который позволяет взлетать с любой поверхности, набирать высоту за счет мотора и дает возможность не подстраиваться под погоду. Полет на параплане — одно из популярных развлечений среди любителей экстрима и активных развлечений, которое способно подарить незабываемые эмоции.

Самые активные участники Озерского клуба активного долголетия решили испытать невероятные эмоции от полета. В роли пилота выступил автор проекта «Глазами птиц» Глеб Шахнович, а участники проекта «Активное долголетие», сидя на переднем кресле, любовались окрестностями с высоты птичьего полета.

Записаться в клуб «Активное долголетие» можно по ссылке.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.