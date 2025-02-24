Подмосковные бобры открыли брачный сезон

В то время как большинство животных все еще укрываются от зимних морозов, бобры уже активно готовятся к весне. Эти трудолюбивые животные, питающиеся осенними запасами, ожидают весеннего потепления. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Бобр занимает почетное место среди грызунов, являясь крупнейшим в Европе и вторым по величине в мире. Их роль в поддержании здоровья экосистем нельзя недооценивать. Бобры — настоящие архитекторы, создающие плотины в речных поймах, что приводит к появлению новых водных угодий и живописных бобровых лугов. Их деятельность по валке взрослых деревьев и расчистке прибрежной растительности способствует естественному обновлению экосистемы.

Стоит отметить, что эти грызуны известны своей моногамностью. Образуя пару, они хранят верность друг другу на протяжении всей своей жизни.

Учитывая, что самки приносят потомство лишь раз в год, брачный сезон особенно важен для сохранения вида. Беременность длится более трех месяцев, и бобрята появляются на свет весной, когда вокруг становится достаточно пищи для подрастающего поколения.

Бобры не представляют угрозы для человеческого жилья и не требуют вмешательства без веской причины. При встрече с этими животными рекомендуется не беспокоить их и наблюдать за ними издалека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.