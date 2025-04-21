Подмосковные белые масла успешно прошли проверку Роспотребнадзора

Белые масла, производимые компанией «Газпромнефть — смазочные материалы», получили положительное заключение Роспотребнадзора. Экспертиза проводилась в Центре гигиены и эпидемиологии города Москвы и показала безопасность для человека и промышленности.

Испытания проводились с участием ведущих специалистов в области санитарии и токсикологии. Эксперты применили комплекс лабораторных и инструментальных методов, что позволило объективно оценить уровень безопасности. Результаты подтверждают: белые масла не содержат токсичных веществ и соответствуют требованиям для использования в чувствительных сферах — от фармацевтики до пищевой промышленности.

Производство осуществляется на Омском заводе смазочных материалов. Технология, лежащая в основе выпуска, была разработана внутри компании с использованием российских компонентов. Продукция уже получила признание в виде соответствия требованиям ГОСТ и включения в Евразийский реестр пищевых смазочных материалов.

«Наша технология производства белых масел предусматривает несколько ступеней глубочайшей очистки и строжайший контроль на всех этапах. Мы осознаем уровень ответственности перед потребителями, ведь такие смазочные материалы применяются в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, обработке медицинских приборов и создании вакцин для животных, как защитное средство для хранения и транспортировки фруктов, овощей, замороженных полуфабрикатов», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

До конца 2025 года компания планирует занять до 30% внутреннего рынка белых масел, усиливая позиции отечественного производителя и снижая зависимость от импорта.